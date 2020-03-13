18 Mart törenlerinin akıbeti belli oldu

Corona virüsünün Türkiye’de de çıkmasının ardından bir çok alanda alınan önlemler hızlandırıldı. Dün akşam saatlerinde okul ve üniversitelerde eğitime geçici olarak ara verildiği açıklandı. 18 Mart tarihinde Çanakkale’de yapılacak törenlerde ise bazı etkinlikler iptal edilerek program değişikliğine gidildi.

STADYUM PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili İl Anma Komitesi, Vali Yardımcısı Hasan Ongu başkanlığında bugün toplandı. Kuruldan çıkan kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Stadyum Programı’nın iptal edildiği belirtildi.

ANMA TÖRENLERİ GERÇEKLEŞECEK

Karar şöyle açıklandı: “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09:00'da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni ile 14:30'da Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören programlarının icra edilmesine, 26.03.2020 tarihinde İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir.”

ERDOĞAN ŞEHİTLER ABİDESİ'NDEKİ PROGRAMA KATILIYOR”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek programa katılacağı öğrenildi.