18 yaş altı sokağa çıkma izni bitti mi? 0-18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün?

Corona virüsü nedeniyle 18 yaş altı gençler için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Her nekadar normalleşme sürecine girilse de salgının ciddiyetini koruması nedeniyle 18 yaş altı yasak sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamalarda ise maske ve sosyal mesafe kuralının önemini bir kez daha hatırlattı. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

GENELGE İLE BELİRLENDİ

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.