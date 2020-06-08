18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-18 yaş arası izin bu hafta var mı?

Pandemi sürecinde bu hafta ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılmadı. Ancak 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak yeni düzenlemelerin yapılabileceğini ve bu hafta gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin 10 Haziran Çarşamba ve 12 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmaları bekleniyor. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandığında sayfamızda yer alacak.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Bakan Koca: “65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu. Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.”