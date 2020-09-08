2020 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, MSÜ-2020 Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

2020 MSÜ ASTSUBAY SINAV SONUÇLARI

ASB. MYO İÇİN ADAY YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Milli Savunma Üniversitesi’nin Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri kılavuzunda yer alan bilgilere göre,

2020 Ağustos-Eylülaylarında belirlenecek tarihlerarasında icra edilecektir. Bu tarihler arasında adaylar tercih ettikleri okullardaki ADP sıralarını ve ilgili okullarda en son kaydı alınan adayın ADP sırasını www.msu.edu.tr adresinden “T.C. Kimlik Numaraları” ile her gün güncel haliyle sorgulayabileceklerdir.

ASB. MYO İÇİN EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

2020 Eylül ayında icra edilecektir. Aday Yerleştirme İşlemleri sürecinde adaylar tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak ilgili okullara

yerleştirilecektir. Ek Yerleştirme İşlemleri sürecinde ise intibak eğitiminin belirlenen zamanda ve etkin icrası ile Asb.Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasından bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirileceklerdir.