2020 PTT çalışma saatleri: PTT saat kaçta açılır, kaçta kapanır?szcu1

PTT hem banka hem de kargo hizmeti veriyor. Binlerce vatandaş PTT’nin hizmetlerinden faydalanıyor. PTT’ye gitmeden önce çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler için 2020 PTT çalışma saatlerine haberimizde yer verdik.

PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve öğlen 12:30'a kadar devam eder. 12:30'da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar mesaiye devam eder.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Genel Müdürlüğü: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA

PTT İletişim Numarası: 444 1 788