2020’ye damgasını vuran belgesel

Türkiye’de soruşturmacı televizyon haberciliğinin öncüsü ve Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın serüven dolu hayatının anlatıldığı “Olağanüstü Bir Hayat: Uğur Dündar” belgeseli Gökmen Ulu tarafından hazırlandı.

Yaşam hikayesinin yanı sıra Uğur Dündar’ın meslekteki 50 yılının nitelikleri ve karakteristik özellikleri üzerinde de durulan belgeselde, Türkiye’nin yarım asrında yaşananlara ışık tutan kesitler de yer alıyor.

TÜM GELİRLERİ EĞİTİME BAĞIŞLANDI

Aynı isimle kitaplaştırılarak detaylandırılmış da olan belgesel, dijital medyada ilk kez ve sadece sozcu.com.tr’de yayınlandı. Yönetmen Gökmen Ulu’nun ticari amaç gütmeden gönüllü olarak yaptığı belgeselin tüm gelirleri de eğitime bağışlandı. Belgeselin telif hakları ise Vefa Lisesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ait.