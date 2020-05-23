23 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto’da haftanın rakamları!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 1325. hafta Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Her hafta cumartesi akşamı düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde bu hafta büyük ödül tutarı 1 milyon 304 bin TL olarak belirlendi. Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve 1. devir gerçekleşti. İşte 23 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto’nun 1325. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Bu akşamki Sayısal Loto’nun şanslı rakamları 14-16-19-27-32-48 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir…