23 Nisan’da İstiklâl Marşı okunan tek caminin imamı: Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir

Ali Ekber ERTÜRK Veli TOPRAK

Erdem, ‘'Cumhuriyetimiz, vatanımız, bayrağımız ve marşımız bizim kırmızı çizgimiz. Bugün camiler varsa, rahatça ibadet edilebiliyorsak bunu Ulu Önder Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, al bayrağımıza borçluyuz'' dedi.

Kars merkezde bulunan ve Hacı Malik Muhammed Işıklı tarafından yaptırılan Caferi mezhebine ait caminin imamı Erdem, şunları söyledi:

*O gece konvoy Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Biz de o anda İstiklal Marşı'nı camimizden okutarak coşkuya ortak olmak istedik. Önceden planlanmış değildi.

85 BİN CAMİ O GECE SUSTU

23 Nisan akşamı saat 21.00'de Türkiye'de sadece Kars'taki Işıklı Cami'de İstiklâl Marşı okundu.

Asiltürk: İktidar camileri yasakladı

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın sağ kolu, İçişleri eski Bakanı Oğuzhan Asiltürk, corona virüsü salgını nedeniyle camilerin kapatılarak, Cuma namazının kılınmamasını eleştirdi.

Kararı Diyanet'in değil, iktidarın aldığını belirten Asiltürk, “İktidar emretti, Cuma'yı değil, camileri kapattı. Geçmişte de salgınlar oldu. Ancak İslami hiçbir şey ortadan kaldırılmadı.

Külliyede Diyanet İşleri Başkanı'nın nezaretinde cuma namazı kılmadılar mı? Demek ki yasak olan Cuma değil” dedi.

Sosyal medyada “Dünya hali ve Ramazan'' adlı programa katılıp açıklamalarda bulunan Asiltürk, dünyanın üçüncü büyük savaşa doğru gittiğini de savundu ve ‘'Sonunda Rusya-ABD çatışacak” dedi.