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İkiye bölündü! İşte 29 Şubat Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar…

29 Şubat Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda açıklandı. Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Bu hafta büyük ikramiye ikiye bölündü. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları...

08:29 -
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İkiye bölündü! İşte 29 Şubat Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar…

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Şanslı numaralar sayesinde her çekilişte binlerce kişiye ikramiye kazandıran Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponların Denizli ve Ankara’dan yatırıldığı duyuruldu. Haberimizden 29 Şubat Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 ŞUBAT

1 – 7 – 11 – 24 – 26 – 33

Ankara canlı Denizli Milli Piyango MPİ noter Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları
Son güncelleme: 08:46 01.03.2020
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