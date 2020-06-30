Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 4 ve 5 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Son iki haftada gerçekleştirilen sınavlarla birlikte yeniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da var mı vatandaşların merak konusu oldu. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı kararı çıkmamasının ardından gözler yarın yapılacak olan bilim kurulu toplantısına döndü. Peki 4 ve 5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Dün gerçekleşen kabine toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı. Ancak sokağa çıkma yasağı kararının alınmasında çarşamba günü yapılacak olan bilim kurulu toplantısı etkili olacak. Bilim kurulu tarafından kabine toplantısına verilecek tavsiyeler, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını belirleyebilir.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.