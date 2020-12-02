65 yaş ve üstü için yeni yasaklar neler?

Bakanlığın yayınladığı son genelgeye göre; sokağa çıkmaları 10.00 ile 13.00 saatleri dışında yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bu saatler içinde de şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Corona virüsü ile ilgili en riskli yaş grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, metro, metrobüs, otobüs, dolmuş ve minibüs gibi şehir içinde kullanılan taşıma araçlarına binemeyecek.

Ayrıca şehir içi ulaşım yasağı, sokağa çıkması kısıtlanan bir diğer yaş grubu olan 20 yaş altı kimseler için de geçerli olacak.

CEZASI NE KADAR OLACAK?

Türkiye’de corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. İdare para cezası 900 lira olarak kurallara uymayanlara kesiliyor.

Ayrıca yasaklara uyamamanın tekrarlanması halinde adli işlem başlatılacağı da açıklandı.