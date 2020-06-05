65 yaş ve üzeri bu hafta sonu sokağa çıkma izni olacak mı? 65 yaş üstü izin ne ne zaman?

Corona virüsü nedeniyle başlatılan 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma izni bu hafta sonu da uygulanacak. Normalleşme sürecinin de ilerlemesiyle birlikte 65 yaş üzeri için de izin süresinin uzatılması gibi yeni düzenlemelerin olabileceği de gündemdeki yerini koruyor. İşte bu hafta 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni hakkındaki açıklamalar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yaşlıların ise sokağa çıkma yasağı sürüyor. 65 yaş ve üzeri geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine Pazar günü sokağa çıkma izni olacak.

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, 7 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?

Bakan Koca, 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altı olanlar için şu ifadeleri kullandı:

65 yaş üstü ve 18 yaş altı gençlerimizle ilgili ise, en çok fedakarlık gösterenler onlar oldu. Hala sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan, büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimiz ise haftada iki gün şekilde uygulanıyor.

Bilim Kurulunda gündeme geldi. Daha çok büyüklerimizin sorunları nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şekilde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur, bakanlar kurulunda da gündeme gelmiş, açıklanmış olur.

Bir düzenleme yapılması gündeme geldi, gelecek hafta netleşir. Büyüklerimizin ve gençlerimizin bu fedakarlığına son vermek, bizim, yani 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılı.