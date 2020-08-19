65 yaşın ardından bir yasak kararı da 18 yaş altına geldi!

Corona virüsü vakalarının arttığı Karaman'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında bugün toplandı. Karaman Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararları açıkladı. İşte o kararlar;

PAZAR YERLERİ, RESTORAN, LOKANTA, ÇAY BAHÇESİ…

*65 yaş üstü vatandaşlarımızın saat 17:00' den sonra lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi vatandaşların toplu bulundukları yeme-içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına,

*65 yaş üstü vatandaşlarımızın ilimizde kurulan pazar yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına,

*18 yaş altı kişilerin ebeveynleri olmadan saat 20:00' den sonra lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi yeme içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına,

*Ayrıca yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.