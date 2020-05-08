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72 yaşında coronayı yendi, böyle taburcu oldu

Ardahan'da corona virüsü (Covid-19) tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 72 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

19:34 -
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72 yaşında coronayı yendi, böyle taburcu oldu

Ardahan merkez İnönü Mahallesi’nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce corona virüsü (Covid-19) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

KOAH ve şeker hastalığı da bulunan Bay, hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı. İHA

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