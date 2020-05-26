800 kişinin çalıştığı fabrikada coronaya yakalanan işçi sayısı yükseldi!

Alaplı’da bulunan 800 işçinin çalıştığı iplik fabrikasında 21 Mayıs’ta 3 işçinin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından ekipler filyasyon çalışması başlattı.

İşçilerin temasta bulunduğu tespit edilen 96 kişiye yapılan test sonucunda 8 kişide daha corona virüsü tespit edildi. Bugün test yapılan işçi sayısı ise toplam 120’ye yükseldi.

2 işçide daha corona virüsü tespit edilmesinin ardından coronaya yakalanan işçi sayısı toplam 13 oldu.

İşçilerden birinin ailesinden iki kişide de corona tespit edildi.

Sağlık durumu iyi olan toplam 15 kişinin Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. DHA