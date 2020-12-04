9 ayda 211 sağlık çalışanı coronadan hayatını kaybetti

Covid-19 pandemisinde ilk vakanın tespit edildiği günden bu yana geçen 9 aylık sürede Türkiye'de 81'i hekim 211 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan İzmir Tabip Odası (İTO), bir kez daha “tam kapanma” çağrısı yaptı. İTO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda son bir ayda vefat, hasta ve ağır hasta sayılarında 2.3 kat artış olduğu vurgulandı.

SAYILARDA 2.3 KAT ARTIŞ

Son bir ayın verilerinin karşılaştırıldığı görselde, 3 Kasım’da vefat edenlerin sayısının 79, hasta sayısının 2 bin 343, ağır hasta sayısının ise 2 bin 286 olduğu belirtildi.

Görselde 3 Aralıkta ise, vefat eden sayısının 187'ye, hasta sayısının 6 bin 511'e, ağır hasta sayısının ise 5 bin 611'e yükseldiği açıklandı.

AYDIN TABİP ODASI: ÖLEN KİŞİ SAYISI REKOR DÜZEYDE

Aydın Tabip Odası ise, kentte artan vaka sayısına dikkat çekerek bu güne kadar 400’e yakın sağlık çalışanının enfekte olduğunu açıklandı. Aydın Tabip Odası açıklamasında, “Aydın’da Kasım ayında bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısı, Ekim ayına göre rekor seviye gösterdi. Salgının hızı kesilmezse korkarız ki sağlık sistemi tıkanacak. Ölüm sayıları artacak” denilerek salgının hızının en az iki haftalık tam kapanmayla durdurulabileceği ifade edildi.