9 kişinin testi pozitif çıktı! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Ramazan ayında hastane ziyareti yapan bir kişi, sokaktaki toplu iftar organizasyonuna katıldı. Bir süre sonra iftara katılanlar arasındaki bir kişide yüksek ateş ve öksürük başladı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Corona virüsünden şüphelenen kişi daha sonra hastaneye gitti. Hastanede yapılan corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine iftara katılanlara da test yapıldı. Yapılan corona virüsü testinde 5 farklı ailedeki 9 kişi de virüs tespit edildi. 35 kişinin bulunduğu Caferiye Mahallesi'ndeki Esentepe Sokağı karantina altına alındı. Karantinaya alınan sokağın giriş ve çıkışları kum dökülerek kapatıldı.

3 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 kişi ise evlerinde tedavi edildi. Virüs bulaşan 1 kişinin tedavisi ise hastanede devam ediyor.