ABD seçim sistemi nasıl, ABD başkanı nasıl belirlenecek?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD başkanlık seçiminde rekabet artarak devam ediyor. Seçimi kazanan başkan ve başkan yardımcısı seçimden sonraki ilk 20 Ocak günü öğle saatinde görevi devralacak.

ABD SEÇİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

ABD başkanlık seçimlerinin sonucu ülke çapında adayların aldığı oy oranına göre değil de kazanılan seçiciler kurulu üyesi sayısına göre belirlenir. Seçiciler kurulu, başkanlık seçimlerinden hemen sonra toplanan bir kurultaydır. Bu kurultaya her başkan adayının kazandığı temsilciler katılırlar ve yapılan oylama sonucu ABD’nin başkanı belirlenir. ABD başkanlık seçimleri bu seçiciler kurulu üyelerinin belirlenmesi esası üzerine kurulmuş bir sistemdir.

Seçime katılan her ABD yurttaşının oyu aslında desteklediği adayı seçmek için değil, adayı temsil edecek olan seçiciler kurulu üyesini belirlemek için kullanılır.

Eyaletlerin delege sayısı nüfusa göre bir oranla belirleniyor. En çok delegeye sahip eyaletler sırasıyla, Kaliforniya (55), Teksas (38), New York (29), Florida (29), Illinois (20) ve Pennsylvania (20).

Başkanlık seçiminin sonuçları seçimden sonraki Ocak ayında ABD Kongresi tarafından onaylanır. Seçimlerin sonucu konusunda bir anlaşmazlık çıkması halinde bu anlaşmazlığı ABD Kongresi çözümler. Seçimi kazanan başkan ve başkan yardımcısı seçimden sonraki ilk 20 Ocak günü öğle saatinde görevi devralır.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçim sonuçlarının Kasım ayı içerisinde belli olması bekleniyor ancak bu yıl corona virüs salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullananların sayısında büyük artış yaşandı. Postaların geç ulaşması ve seçim sonuçlarının yeniden sayım ihtimalleri seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirebilir.

Tüm seçmen oylarının Washington'a gönderilmesi için verilen tarih ise 16 Aralık.

ABD BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Seçimlerde birçok aday ve parti yer almasına rağmen genellik seçim yarışı Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında geçiyor.

Demokrat Parti'nin adayı daha önce Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı da yapmış olan Joe Biden.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ise halen ABD Başkanı sıfatını taşıyan Donald Trump.

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