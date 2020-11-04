Son dakika… ABD seçimlerinde kritik eyaletten “uyumaya gidin” çağrısı

Sadece ABD’nin değil bütün dünyanın merakla beklediği seçim sonuçları gelmeye devam ediyor… ABD’de birçok eyalette seçimlerle ilgili veriler gelirken, posta aracılığıyla oy kullanan seçmenin oylarının sayım süreci birçok büyük eyalette sıkıntı yaratıyor.

Bu eyaletler arasında en kritik pozisyona sahip olanlardan Pennsylvania’da yetkililer bir çağrıda bulundu. Pennsylvania’nın Demokrat Başsavcısı Josh Shapiro, kişisel Twitter hesabından vatandaşlara seslendi. Shapiro, “Herkes gidin yatıp uyuyun. Çok sakin ve akıcı bir seçim günü geçiriyoruz. Oylar verildi ve yerel seçim yetkilileri oyları saymaya devam ediyor. Daha önce de dediğimiz gibi, bütün oyların sayımı tamamlanmadan bu seçim bitmeyecek. Sakin olun” dedi.

Pennsylvania, ABD’nin yeni başkanını seçecek Seçiciler Kurulu’na 20 delege gönderdiği için kritik bir öneme sahip.

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