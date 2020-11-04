Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… ABD seçimlerinde kritik eyaletten “uyumaya gidin” çağrısı

ABD'de kritik seçim süreci devam ediyor... Birçok eyalette oyların sayımı tamamlanırken salıncak eyalet olarak da bilinen ve Seçici Kurulu'na yüksek oranda delege gönderen Pennsylvania'dan kritik bir açıklama geldi. Yetkililer, "Oy sayım süreci uzun sürecek, yatmaya gidin" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:15, 04/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… ABD seçimlerinde kritik eyaletten “uyumaya gidin” çağrısı

Sadece ABD’nin değil bütün dünyanın merakla beklediği seçim sonuçları gelmeye devam ediyor… ABD’de birçok eyalette seçimlerle ilgili veriler gelirken, posta aracılığıyla oy kullanan seçmenin oylarının sayım süreci birçok büyük eyalette sıkıntı yaratıyor.

Bu eyaletler arasında en kritik pozisyona sahip olanlardan Pennsylvania’da yetkililer bir çağrıda bulundu. Pennsylvania’nın Demokrat Başsavcısı Josh Shapiro, kişisel Twitter hesabından vatandaşlara seslendi. Shapiro, “Herkes gidin yatıp uyuyun. Çok sakin ve akıcı bir seçim günü geçiriyoruz. Oylar verildi ve yerel seçim yetkilileri oyları saymaya devam ediyor. Daha önce de dediğimiz gibi, bütün oyların sayımı tamamlanmadan bu seçim bitmeyecek. Sakin olun” dedi.

Pennsylvania, ABD’nin yeni başkanını seçecek Seçiciler Kurulu’na 20 delege gönderdiği için kritik bir öneme sahip.

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Kritik seçimde ilk sonuçlar geliyor: Biden, Trump'ın önündeSon dakika... Kritik seçimde ilk sonuçlar geliyor: Biden, Trump'ın önünde İlginizi ÇekebilirABD Başkanlık Seçimleri'nde sonucu belirleyecek kritik 7 detayABD Başkanlık Seçimleri'nde sonucu belirleyecek kritik 7 detay İlginizi Çekebilir9 soru 9 cevapta ABD seçimleri ve Türkiye'ye olası etkileri9 soru 9 cevapta ABD seçimleri ve Türkiye'ye olası etkileri
ABD Donald Trump emekli Paris salı seçim son dakika Türkiye Twitter
Yayınlanma Tarihi:08:44,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more