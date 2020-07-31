Acemi kasaplar acil servislerin yolunu tuttu

Kurban Bayramı bu yıl corona tedbirleri kapsamında bu yıl kutlanmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Manisa'da da vatandaşlar kurbanlarını kesmek için sabah erken saatlerde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin belirlediği kurban kesim yerlerine akın etti.

Manisa'daki kurban kesim yerlerinde corona virüsüne karşı kimi vatandaşın maske taktığı gözlenirken, kimi vatandaşın ise maske takmadığı dikkat çekti.

Manisa'nın en yoğun kurban kesim yerlerinden biri olan Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'ndeki alan geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha boş olması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla keserken bazı vatandaşlar ise kurbanlıklarını kasaplara emanet etti.

“BU SENE ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ KURBAN KESEN ÇOK YOK''

Kasaplık yapan 42 yaşındaki Barış Omak, hem pandemi dolayısıyla hem de ekonomik sıkıntılar sebebiyle bu yıl vatandaşın alım gücünün düşmesinden dolayı kurban kesenlerin sayısının geçen yıla göre çok azaldığını ifade etti.

Kasap Baroş Omak, “Bu yıl kurban kesen sayısı geçen yıla göre çok az. Hem corona virüsü var, hem de vatandaşın alım gücü düştü. Bir asgari ücretlinin kurban kesmesi mümkün değil. Bu yıl kurban bayramını buruk bir şekilde yaşıyoruz'' dedi.

ACEMİ KASAPLAR ACİL SERVİSE KOŞTU

Öte yandan kurbanlıklarını kesmeye çalıştıkları sırada kendisini yaralayan vatandaşlar da soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı. Hastanelerde önce ateşleri ölçülen vatandaşlar daha sonra tedaviye alındı. Sabah saatlerinden itibaren çeşitli yaralanmalarla hastaneye getirilen vatandaşlar, tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildi.