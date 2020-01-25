Acil durum toplanma alanları sorgulama! E Devlet ile toplanma alanına erişim!

Türkiye’deki tüm acil durum toplanma alanlarını E-devlet sistemi üzerinden görmek mümkün.Son olarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar acil durum toplanma alanlarını araştırmaya başladı. İşte bölge bölge acil durum toplanma yerleri.

E DEVLET ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA

TOPLANMA ALANINA ERİŞİM

E-Devlet ‘e T.C. kimlik numaranızı giriniz,

Ardından AFAD'ın sunduğu hizmetlerden Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını seçin,

İkamet ettiğiniz adrese en yakın toplanma alanını belirleyin,

Harita özelliğinden alanın yerini öğrenin,

Alanın adres ve koordinat bilgilerini kaydedin,

Afet ve Acil Durum Planınıza bu alanı ekleyin,

Alanı önceden görün ve alana gidiş için alternatif rotalar belirleyin,

Aile bireyleri ile bu alanı paylaşın, alan bilgisi adres olarak paylaşılabileceği gibi alanda bulunan tabela üzerindeki karekod okutularak da paylaşılabilir.

Afet ve acil durumlarda paylaştığınız alanda buluşmayı kararlaştırın,

Alana giderken Afet ve Acil Durum Çantanızı alın,

Çantanızda bulunan pilli radyoyu çalıştırın,

Geçici barınma merkezleri oluşturulana kadar bu alanda bulunun.

Toplanma Alanı;

Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Afet ve acil durum sonrası kullanılacak toplanma alanlarının tespiti ve mahallinde kontrolüne yönelik çalışmalar ilgili Belediye tarafından yürütülmektedir.

NASIL BELİRLENİYOR?

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları belirlenirken;

• Nüfus yoğunluğu,

• Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı,

• Mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygunluğu,

• Yangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzerleri gibi ikincil tehlikeler ile deniz, akarsu kenarları, sıvılaşmadan etkilenmeyecek ve fay hatlarından uzak alanlar olması,

• Mümkün olduğunca engebesiz düz araziler olması,

• Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmemesi,

• Elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlığı gibi, seçim kriterlerine dikkat edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler seçilerek belirlenmektedir.

NERELERDEDİR?

Temel ihtiyaçlara yakın,

Yapısal olmayan tehlikelerden uzak,

İkincil tehlikelerden uzak,

Engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun,

Ulaşılabilir ve tahliye edilmesi kolay,

81 ilde, uygun her ilçede ve mahallededir.

NELER YAPMALISINIZ?

Afet sonrasında uzman ekip gelene kadar can ve mal kaybını en aza indirmek ve yardım edebilme becerisini kazanabilmek için;

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince verilen ‘'Temel Bilinci Eğitimi'' eğitimlerine katılarak öncesi hazırlıklarının neler olduğu, Afet sırası nasıl davranılacağı ve sonrasında yapılacaklar hakkında bilgi edinin.

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Merkezlerinden ilkyardım eğitimi alınız.

Acil durum telefonlarını öğrenin.

Olası acil durumlar için aile afet ve acil durum planınızı yapın:

Acil durumlarda iletişim kuracağınız kişileri ve telefon numaralarını önceden belirleyin.

Toplanma alanınızı öğrenin.

Evinizi nasıl tahliye edeceğinizi belirleyin.

Aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi alternatifli olarak belirleyin.

İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri ile önemli evraklarınızın örneklerinin bulunduğu afet ve acil durum çantası hazırlayın.

AFAD