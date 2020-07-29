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Adalar’da İETT hatları ve ücret tarifeleri belli oldu

Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da toplu taşıma hizmeti verecek İETT araçlarının güzergahları ve ücret tarifeleri netleşti. 13 kişilik elektrikli araçlarla yapılacak seferlerde Adakart sahipleri 3 lira 50 kuruş ödeyecek. Adakart’ı olmayan ve İstanbulkart kullanacak yolcular ise 12 lira ücret ödeyecek. Ada Taksi’lerde ise Adalılar için taksimetre açılış ücreti 5 lira, kilometre başına ise 3 lira 10 kuruş ücret ödenecek.

Sozcu.com.tr
19:43 -
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Adalar’da İETT hatları ve ücret tarifeleri belli oldu

Adalar'daki elektrikli araçların çalışmasıyla ilgili sorunlar çözüldü. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararıyla Adalar'da hizmet verecek araçların ücret tarifeleri de netleşti.

13 kişilik elektrikli araçlarla yapılacak seferlerde Adakart sahipleri 3 lira 50 kuruş ödeyecek. Adakart'ı olmayan ve İstanbulkart kullanacak yolcular ise 12 lira ücret ödeyecek.

Ada Taksi'lerde ise Adalılar için taksimetre açılış ücreti 5 lira, kilometre başına ise 3 lira 10 kuruş ücret ödenecek. Turistler için ise açılış ücreti 15 lira ve kilometre başına ücret 12 lira olarak belirlendi.

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