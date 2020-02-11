Adalet Bakanı Gül açıkladı: Yaşlı, hamile ve çocuklar cezasını evde çekebilir

Panelin açılışında konuşan Bakan Gül, suç ve yaptırım dengesini, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde yeniden gözden geçirmeye kararlı olduklarını vurguladı. Gül, Yargı Reformu Stratejisi'ndeki yeniliklerle infaz usullerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Bakan, “Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz. Hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe gibi yeni uygulama modelleri de çalışma gündemimizde yer almaktadır” diye konuştu.

Hapiste 284 bin kişi var

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının son 17 yılda yüzde 470 arttığı ortaya çıktı. 2002'de cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 66 binken bugün 284 bine ulaştı. Aynı süre içinde Türkiye'nin nüfusunun ise yüzde 28 artış gösterdiği belirlendi. İYİ Parti Konya Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Fahrettin Yokuş, Meclis'te konu hakkında “Nereden nereye geldiğimizi, ülke nüfus artışının 15-20 katı mahkumla cezaevlerimizin dolması gösteriyor” dedi.