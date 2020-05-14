Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adalet Bakanlığı Barış’lara tazminat ödeyecek

Şehit MİT mensubunun cenaze töreniyle ilgili görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun geçmişte FETÖ kumpasıyla yargılandıkları davayla ilgili bir gelişme yaşandı. İki gazetecinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru sonuçlandı. AİHM, Adalet Bakanlığı'nı 'hak ihlali' gerekçesiyle tazminata mahkum etti.

Can ÖZÇELİK
15:53 -
Haberler Gündem
Adalet Bakanlığı Barış’lara tazminat ödeyecek

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun 2011 yılında FETÖ kumpasıyla tutuklanmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptıkları başvuru sonuçlandı. AİHM, Adalet Bakanlığı'nın davadaki tutuklama sürecine ilişkin hak ihlali yapıldığı yönündeki deklerasyonunu 9 Nisan'da aldığı kararla kabul etti.

BAKANLIK “DOSTANE ÇÖZÜM” KAPSAMINDA KABUL ETTİ

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından, FETÖ kumpası OdaTV davasının görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda AİHM'nin Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile ilgili verdiği karara yer verildi. Yazıda, “tutukluluk süreleri ile  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinin ihlal edildiği” vurgulandı.

Adalet Bakanlığı tarafından bu durumun değerlendirildiği belirtilen yazıda, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na “dostane çözüm” kapsamında tazminat ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

“DEMOKRASİ SORUNLU SORUŞTURMALARIN GÖLGESİNDE KALIYOR”

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tazminat ücretinin Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na ödenmesi bekleniyor. OdaTV avukatlarından Hüseyin Ersöz de SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bu karar, Türkiye demokrasinin, özgürlük hakkı ve ifade hürriyeti bağlamında ‘sorunlu soruşturmaların' gölgesinde kaldığını gösteriyor. Hükümetin, ‘tek taraflı deklarasyonu' ve ‘dostane çözüm talebi' de bunun farkında olunduğunun dışa vurumu.

İLGİLİ HABERCorona virüsü gerekçesiyle tahliyeleri talep edildiCorona virüsü gerekçesiyle tahliyeleri talep edildi
Adalet Bakanlığı Avrupa Corona FETÖ Haber istanbul Libya şehit Sözcü Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more