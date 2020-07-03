Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında uygulanacak olan sınava ilişkin duyuruya göre, sınav 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

MEB’TEN YAPILAN SINAV DUYURUSU

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

SINAV MERKEZİ

Ankara



SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

05 Eylül 2020 Cumartesi günü; Unvan Değişikliği Sınavı saat 10.00'da, Görevde Yükselme Sınavı saat 14.00'te



SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV ÜCRETİ

Adaylar, başvurmak istedikleri her sınav için (Görevde Yükselme ve/veya Unvan Değişikliği) sınav ücreti KDV dâhil 140 (yüzkırk) TL'yi, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 07/08/2020-14/08/2020 (saat: 23.59'a kadar) tarihleri arasında yatıracaklardır.

SINAV UYGULAMASI

– Adaylar, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve geçerliliği devam eden Pasaport) ile sınava gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

– Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

– Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

– Görevde Yükselme Sınavı 100 soru ve 120 dakika, Unvan Değişikliği Sınavı 80 soru ve 100 dakika olarak uygulanacaktır. Sınavlarda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan soru kitapçığı kullanılacaktır.-

– Sınav soru ve cevap anahtarları 08 Eylül 2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

– Sınav sonuç bilgileri 05 Ekim 2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.