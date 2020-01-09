Adil Öksüz’ü İstanbul’da saklayanlar hakim karşısında

İstanbul Ağır Ceza mahkemesi tarafından görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay, Alper Karabulut ile Rüştü Karakaya katıldı. Sanık Ali Sami Yıldırım, daha önce örgüt üyeliği suçundan ceza aldığını ve bu cezanın onandığı söyleyerek, bu davada da aynı suçlamalar yapıldığını öne sürdü.

“ENİŞTEM ANKARA'DAN GELİNCE BENİMLE KALDI”

Adil Öksüz’ün eniştesi olduğunu ifade eden sanık Yıldırım şunları söyledi;

“Adil Öksüz serbest kalınca beni aradı. Olayı kısaca anlattı. Bir yanlışlık olduğunu ve serbest bırakıldığını ve kendisini havalimanından alıp almayacağımı sordu. Ben de kendisine havalimanından değil gelip Ankara’dan alayım dedim. Öksüz’de gerek yok dedi. Serbest kaldıktan sonra taksi ile Ankara’da havalimanına sonrada aynı gün İstanbul Sabiha Gökçen’e geldi. Ben de Öksüz’e ait araçla havalimanına gittim. Öksüz’ü havalimanından aldıktan sonra İstanbul'a geldik. Öksüz’ün eşi ve çocukları ABD’de idi. Bizim evde kahvaltı yaptıktan sonra istirahete çekildi. Bu sırada cep telefonu ile konuştu, telefonları açıktı. Aynı gün akşamına da kayınvalidesinin davetiyle Sakarya Akyazı'ya gitmeye karar verdik. Gece saat 02.00 sularında Akyazı'ya Öksüz’ün arabasıyla geçtik. Orada bana anlattıkları şeyleri tekrarladı. Öksüz o sırada aranmıyordu. Aranmıyorken kaçmasına nasıl yardım edebilirim. Onunla ilişkimi size çok samimi bir şekilde anlattım. Darbe girişimi olmuş, orada ne işin var diye Adil Öksüz’e sordum. Belki komik olacak ama Adil Öksüz’de bana ‘tarlaya bakmaya gittiğini’ söyledi. Adil Öksüz burada daha fazla durmak istemiyorum zira yeniden tutuklama kararı çıkabilir dedi. Sincan'da suçsuzluğunuz anlaşıldı, gelin avukat tutalım dedim. Ben aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum dedi. Gerekiyorsa ben de geleyim dedim, istemedi”

Tutuklu sanık Alper Karabulut da Adil Öksüz’ü tanımadığını iddia ederek arabasının Öksüz’ün kaçırılmasında kullandığına dair iddaları kabul etmedi.

Gizli tanık Aksiyon da duruşmada Adil Öksüz'ü kendi evinde sakladığını anlattı.