Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler hangi tarihte yapılacak?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili atılacak normalleşme adımları konuşuluyor. Berberler, güzellik salonları ve AVM'lerin açılması sonrası, camilerde cemaatle namaz kılınmaya da 29 Mayıs Cuma günü başlayacak. Bu kapsamda vatandaşlar, diğer kurumlardaki atılacak planları da merak ediyor. İşte mahkemelerin açılacağı ve davaların tekrardan görülmeye başlanacağı tarih…

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de ilk kapanan kurumlardan biri de adliyeler olmuştu. Tüm yurt genelinde her gün binlerce insanın uğradığı adliyeler kapatılmış ve mahkeme tarihleri ertelenmişti. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı plana göre, adliyeler Haziran aynın ortasında açılacak. Ertelenen icra davaları bu tarihten itibaren görülmeye başlanacak.

ADLİYELER KAPALIYKEN DURUŞMALAR NASIL YAPILIYOR?

Adliye salonlarının kapalı olması sebebiyle, mahkemeler de görülemiyor, karara bağlanamıyor. Bakan Gül, görüntülü olarak mahkemelerin yapılması için çalışmaların başladığını söylemişti. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklular SEGBİS üzerinden duruşmaya katılıyor.