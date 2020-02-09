Adliyeyi havaya uçuracaklardı! Hain plan ihbarla ortaya çıktı

Silopi Adliyesi’nde görev yapan bir kişi, 8 Şubat’ta savcılığı arayarak önemli bir ihbarda bulundu.

İhbarcı; verdiği bilgide Silopi Adliyesinde ‘yazı işleri müdürü’ olarak görev yapan B. Ç.'nin 4 ay önce definecilik adı altında, 45 adet “kaya kırıcı patlayıcı” siparişi verdiğini belirtti.

B.C.'nin internet üzerinden sipariş edilen patlayıcıları Silopi Adliyesi’nin zemin katında duvar içlerine oluşturulan oyuklara yerleştirmeyi planladığı ve elektrik düzeneğini de hazırladığı bilgisi üzerine güvenlik güçleri adliyeye sevk edildi.

40 PATLAYICI BULUNDU

Bomba uzmanı ekipler eşliğinde girilen Silopi Adliyesi'nde aramalar yapıldı. Bilgi işlem odasında 100 gram ağırlığında 40 farklı patlayıcı ele geçirildi.

Adliye binasında çeşitli noktalardaki incelemelerde ise kiriş ve kolonlarda, yeni açılmış oyuklar tespit edildi. Bomba yerleştirmek için açılan oyukları belirleyen ekipler; bazı elektronik düzeneklerini de ortaya çıkardı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalıştığı adliye binasını havaya uçurmayı planladığı öne sürülen B.Ç., hain planı ortaya çıkaran ihbardan yaklaşık 3 saat sonra gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 20 bin dolar ele geçirildiği öğrenildi.

DÜZENEĞİ BAĞLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Araştırmaları derinleştiren ekipler, B.Ç.'nin M.Y.T. ile yoğun irtibatını belirledi. Şüpheli jandarma ekiplerince Bostancı Köyü'ndeki adresinde gözaltına alındı.

Daha sonra ise adliyede çalışan elektrikçilerle ilgilenen B.Y. ile adliyenin elektrik işlerini yapan ve zaman ayarlı düzeneği bağladığı iddia edilen F.Y. yakalandı.

B.Ç.'nin irtibatı tespit edilen bir diğer isim A.Ç. de evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.