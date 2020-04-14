Af yasası çıktı mı? TBMM’de kabul edilen ceza infaz yasasında hükümlüler bu tarihe kadar izinli!

Af Yasası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AKP ve MHP’nin ortak olarak hazırladığı ve Meclise sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin (Af yasası) TBMM’de kabul edildi. İşte af yasasından son dakika haberleri…

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yasa ile birlikte corona virüsü salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda geldi ve infaz kanun teklifi görüşmelerine katıldı.

YENİ AF YASASINDAN HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI KALDI?

Af yasasında kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları dışarıda bırakıldı. Bu suçlardan hüküm giymiş kişilerin af yasasından yararlanması mümkün olmayacak. TBMM görüşmeleri sonrası yasa Resmi Gazete yayımlanacak ve yani af yasası yürürlüğe girmiş olacak.

BAZI CEZALAR 2 AY EVDE ÇEKİLECEK

Corona virüsü (Koronavirüs) salgınını dikkate alarak, açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili Meclis’in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların konutta çekilmesinin önünün açıldığını belirten Özkan, “Bunun 2 kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasının önünün açılmasına imkan veriliyor. Açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenini zaruret teşkil etmesi halinde aynı sürenin en fazla 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz” dedi.

AF YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tekliften kaç kişinin yararlanacağına ilişkin soruya ise “Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor” yanıtını verdi.