Af yasasında son dakika! Yeni infaz yasasından kimler faydalanacak?

Yeni infaz yasası halk arasında af yasası olarak da biliniyor ve bu yasa hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Af yasasında hangi suçların kapsam dahilinde olacağı aylardır merak konusuydu ve resmi ağızlar bu konuda en net açıklamayı bugün yaptı. Yarın mecliste görüşülecek olan af yasası hakkındaki açıklama şu şekilde…

AF YASASINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

* 70 maddeden oluşan teklifimizi tamamladık. Kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları dışarıda bırakıldı.

* Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.

* Toplumda büyük zarar oluşturan tefeciliğin cezası artırılacak.

* 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.

* Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.

* Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 65 yaş üstü kişiler, 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz.

* Açık cezaevinde kalanlar iki ay izinli sayılacak. Kapalıda olup da açık cezaevine gelenler de bunlardan yararlanacak.