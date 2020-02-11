AFAD ve Kandilli açıkladı! İşte son depremlerin yaşandığı bölgeler!

Yaklaşık bir aylık süre içerisinde yaşanan onlarca deprem vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre bu süre içerisinde en fazla Manisa, Elazığ, Malatya, Muğla illeri ve Akdeniz açıklarında depremlerin kaydedildiği görülüyor. Özellikle Elazığ’da yaşanan ve can kayıplarına neden olan depremin ardından şu ana kadar binlerce küçük ve orta şiddette deprem meydana geldi. İşte son depremlerin yaşandığı yerler.

SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine bakıldığında Manisa, Malatya, Elazığ’daki depremlerin sürdüğü görülüyor. Son olarak saat 16.16’da Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3,1 şiddetinde meydana gelen deprem dikkat çekiyor. İşte il il son depremler listesi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

DEPREMLER ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

Bilimin bugünkü olanakları ile depremin önceden belirlenmesi imkansızdır. Depremlerin hava durumu gibi önceden tahmin edilebilmesi için güvenli bir metod bulunmamaktadır. Bazı tahminlerin tuttuğu görülmüşse de, bunlar tamamen bir tesadüften ibarettir.

