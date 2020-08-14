Ağustos ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

Hasta, yaşlı ve ağır engelli yakınına bakan vatandaşlar, bakanlığın sağladığı evde bakım maaşından yararlanabiliyor. Evde bakım maaşı alan kimseler, e devlet üzerinden maaşların yatıp yatmadığını kontrol ediyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Karabük, Aksaray, Zonguldak, Konya, Manisa, Şanlıurfa, Kars, Erzurum, Tekirdağ, İstanbul, Tokat, Çanakkale, Denizli, Samsun, Adana, Bursa, İzmir, Muş, Antalya, Balıkesir, Giresun, Bolu, Muğla, Afyonkarahisar, Ordu, Uşak, Diyarbakır, Bilecik, Mersin, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Bayburt, Trabzon

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.