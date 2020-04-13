Akkuyu’da sokağa çıkma yasağında çalışıldı iddiası!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ın da aralarında yer aldığı Mersin'de, yapımı devam eden ve 5 bin 300 kişinin görev yaptığı Akkuyu Nükleer Güç Santral Projesi'nde, işçilerin çalıştırıldığı öne sürüldü.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Mersin 4 ve 5'nci dönem Başkanlığı'nı yapan Serdar Erkan, tüm yurtta sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan günlerinde Akkuyu inşaat sahasında genelgede belirtilen kapsamda olmamasına rağmen, çevredeki kamplardan binlerce işçinin inşaat sahasına servis araçlarıyla taşındığı yolundaki duyumlar ve görüntüler bulunduğunu ifade etti.

ÇALIŞMALAR DERHAL DURDURULMALI

Serdar Erkan, “Bu nedenle Akkuyu NGS A.Ş bölgedeki her türlü faaliyeti derhal durdurmalı, bölge deki taşeronlara ait kamplar karantina altına alınarak, salgın tehlikesi yok oluncaya kadar tüm çalışanlar ücretli izinli sayılmalıdır. Bölgede yaşanan son gelişmeler, bize bölgede iki başlı bir yönetim olduğu izlenimini güçlendirmektedir” dedi.

BİR ÇALIŞANDA VİRÜS ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz hafta içinde, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamada, taşeron şirketlerden birinde çalışan bir personelin corona virüsü teşhisi ile karantinaya alındığı, temas ettiği kişilerin de tespit edilerek izole edildiği ifade edilmişti.

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ HAKKINDA

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa edilen ilk nükleer güç santrali. Proje, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Hükümetler arası Anlaşma temelinde gerçekleştiriliyor.

Projede, Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörleriyle donatılmış dört güç ünitesinin yapılması öngörülmektedir. NGS güç ünitelerinin her biri 1200 MW kapasiteye sahiptir. NGS'nin inşaatı tümüyle Rus tarafınca finanse edilmektedir.

Rosatom Devlet Kuruluşu, tesisin tasarım, inşaat, bakım, işletmeye alım ve işletmeden çıkarılması işlemlerini üstlenen AKKUYU NÜKLEER A.Ş. şirketinin çoğunluk hissedarıdır.

Akkuyu NGS inşaatı, dünyada “Build-Own-Operate (Yap-Sahip Ol-İşlet) modeli ile gerçekleştirilen ilk nükleer santral projesidir. Türkiye, Akkuyu NGS'nin tüm işletme süresi (60 yıl olup uzatma imkânı vardır) boyunca Rusya tarafından yapılan yatırımlarla elde edilen gelirin bir kısmını alacak.