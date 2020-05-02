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AKP’den ‘ABD’den YPG’ye tıbbi yardım’ iddialarına ilişkin ilk açıklama

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin terör örgütü YPG'ye tıbbi malzeme yardımı iddialarıyla ilgili olarak "Teyit yok ama herkes tıynetindekini ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

11:11 -
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AKP’den ‘ABD’den YPG’ye tıbbi yardım’ iddialarına ilişkin ilk açıklama

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, ABD’den YPG’ye sağlık yardımı iddiasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle:

* ABD’nin terör örgütü YPG’ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim; herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Bu temel bir kuraldır; insanlar tıynetlerini asla değiştiremezler. Bizim tıynetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır.

* Biz New York’taki insanların sapır sapır döküldüklerini, ceset torbalarının yollarda olmalarını, hele hele bunların birçoğunun da yoksul mahallelerin insanlarını gördüğümüz, bildiğimiz her haber programından sonra içimiz burkuldu. Biz insanlık olarak yardım ettik, eğer ABD hükümeti de bir şekilde terör gruplarına yardım yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar.

* Maskeyi bırakın, umarız oradaki terör gruplarını destek vermeyi sürdürmezler. İnsanlığımızı gösteriyoruz, böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz.

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ABD AKP Numan Kurtulmuş Terör terör örgütü
Son güncelleme: 11:23 02.05.2020
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