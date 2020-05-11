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AKP’li başkan iktidarı eleştirdi: Bu zamanda şart mı aranır?

Sakarya'da AKP Akyazı Gençlik Kolları başkanlığına seçilen Kemal Akyüz, hükümetin uygulamaya koyduğu kısa çalışma ödeneğini eleştirdi. Kendisinin de ödenek alamadığını belirten Akyüz, "Bu zamanda şart mı aranır Allah aşkına?" diyerek isyan etti.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
11:35 -
Haberler Gündem
AKP’li başkan iktidarı eleştirdi: Bu zamanda şart mı aranır?

Sakarya’da AKP Akyazı Gençlik Kolları Başkanı Sadık Bora’nın istifasının ardından başkanlığa Kemal Akyüz seçildi. Akyüz’ün, hükümetin başlattığı kısa çalışma ödeneğini eleştirdiği paylaşımı AKP’de bir anda günün konusu oldu.

(FOTO: Facebook)

AKP Akyazı Gençlik Kolları Başkanı Kemal Akyüz, kısa çalışma ödeneğinden kendisinin de yararlanamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

KİRA, FATURALAR NE OLACAK?

Bu zor zamanda devletimizin vatandaşlarının yanında olması gerekirken, benim gibi ‘şartlar’ uymadığından kısa çalışma ödeneği çıkmayan binlerce çalışan var. Hangi şartlar yahu, bu zamanda şart mı aranır Allah aşkına? Bunların kirası, faturaları vb. nolcak? Hani ‘Biz bize yeteriz?’ Devletimizin bu ‘şartlar’ kelimesini kaldırmasını arz ediyorum.

Son güncelleme: 11:36 11.05.2020
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