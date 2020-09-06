AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı!

AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bir ay içinde 5 kez test yaptırdığını ve son testinin pozitif çıktığını belirten Tosyalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Son bir ay içerisinde çeşitli nedenlerle 5 defa Covid-19 testi yaptırdım. Son yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır.

* Sonucu öğrendiğim andan itibaren evimde istirahat halindeyim. Genel sağlık durumumda Allah'ıma çok şükür herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takibimdeki rutin işleri evimden yürütüyorum.

* Başta Sağlık ilçe Müdürümüz Dr. Volkan Yeter ve Devlet Hastahanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım olmak üzere, Covid- 19 servisi çalışanı değerli doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline yüksek ilgilerinden dolayı can-ı gönülden teşekkür ederim. Bu hastalık nedeni ile şifa bekleyen herkese dua ediyor, dualarınızı bekliyorum.

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