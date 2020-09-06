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AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı!

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın corona virüsü testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tosyalı, yaptırdığı son testin sonucunun pozitif çıktığını belirterek genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini söyledi.

Can ÇAPAR / Hatay
19:45 -
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AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı!

AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bir ay içinde 5 kez test yaptırdığını ve son testinin pozitif çıktığını belirten Tosyalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Son bir ay içerisinde çeşitli nedenlerle 5 defa Covid-19 testi yaptırdım. Son yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır.

* Sonucu öğrendiğim andan itibaren evimde istirahat halindeyim. Genel sağlık durumumda Allah'ıma çok şükür herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takibimdeki rutin işleri evimden yürütüyorum.

* Başta Sağlık ilçe Müdürümüz Dr. Volkan Yeter ve Devlet Hastahanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım olmak üzere, Covid- 19 servisi çalışanı değerli doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline yüksek ilgilerinden dolayı can-ı gönülden teşekkür ederim. Bu hastalık nedeni ile şifa bekleyen herkese dua ediyor, dualarınızı bekliyorum.

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