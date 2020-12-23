AKP’li Belediye, vakıf için yılda 903 bin lira kira ödemiş

Sayıştay, Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde, idarenin kiracı olduğu 2 taşınmazı çeşitli vakıflar ile protokol imzalayarak, öğrenci yurdu şeklinde kullanılmak üzere ilgili vakıflara devrettiği ve kira giderlerinin Belediye tarafından karşılandığını açıkladı.

Belediyelerin, asli görevlerinin yanında, okul öncesi eğitim kurumları açabileceğini, devlete ait okul binaları ve yükseköğrenim öğrenci yurtları yapabilecek veya bunların bakım ve onarımları ile her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyacını karşılayabileceğini belirten Sayıştay, “Ancak vakıf veya dernekler adına faaliyetlerini ve işlemlerini yürüten bir yükseköğrenim öğrenci yurduna, idarenin kiracı olduğu bir taşınmazın kullanımının bırakılması bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

VAKIFLAR İÇİN YILDA 903 BİN LİRA KİRA ÖDENMİŞ

Atakum ilçesinde 2016 ve 2017 yılında öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 2 bina kiralayan Büyükşehir Belediyesi, kısa süre sonra bu binaları raporlarda T…. vakfı olarak belirtilen vakfa devretti. 5 ve 10 yıllık süreyle vakfa devredilen binaların kira bedellerini de belediye ödedi. Sayıştay denetçileri, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi T…. vakfı olarak belirtilen vakıf için 2019 yılında yıllık olarak toplam 903 bin 310 lira kira ödemesi yaptığını ortaya çıkardı.

Belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceğini veya kiralayabileceğini açıklayan Sayıştay, “Belediyenin kendisinin kiracı olduğu bir taşınmazı ise; bırakınız vakıfları, diğer kamu kuruluşlarının bile kullanımına bırakması mümkün değildir.

Belediye taşınmazın kullanım hakkını devrettiği vakıfların, 10 yıl süre ile kullanıcı olarak edimlerinin sorumluluğunu da üstlenmiş olmaktadır. Yasal düzenlemelere göre, belediye ile kamuya yararlı vakıflar arasında imzalanmış protokoller esas alınarak, belediyenin kiracı olduğu taşınmazların hem vakıf ve derneklere tahsis işlemi yapılamayacağı hem de vakıf ve dernekler adına yükseköğrenim öğrenci yurdu olarak kullanılmasının ortak hizmet projesi olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu bağlamda, belediyenin vakıf ve derneklerle ortak hizmet projelerini yasal sınırlar içinde yürütmesi ve kendisinin kiracı olduğu taşınmazın kullanım hakkının devrine yönelik işlemin kaldırılması uygun olacaktır” diye açıkladı.