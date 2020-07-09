AKP’li eski başkan DEVA Partisi’nde kurucu oldu

DEVA Partisi, Edirne'de İl Kurucu Başkanı ve yönetimini açıkladı. AKP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'nda 2013-2017 yılları arasında başkanlık görevi yapan Kerem Arda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından Edirne İl Kurucu Başkanı olarak görevlendirildi.

Kerem Arda'nın Edirne İl Teşkilatlanmasında ise Recai Kocatürk, Egemen Aydın, Enes Bulut, Gürkan Kılıçcıgil ve Emrah Tosunoğlu'na yer verildiği açıklandı.

2017 YILINDA AKP'DEKİ GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Arda, DEVA Partisi Edirne İl Kurucu Başkanlığı'na görevlendirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, AKP'deki Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevinden 2017 yılının Ekim ayında kendi isteği ile ayrıldığını hatırlatırken; dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen törenle görevlendirme belgesini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan aldığını söyledi.

“OLUMSUZ BİR DÜŞÜNCEM VE KIRGINLIĞIM YOK”

2011 yılında siyasi hayatına başladğını belirten Arda; sözlerini şöyle sürdürdü;

*2011 yılında başladığım siyasi hayatıma Ekim 2017'de kendi isteğim ile ara vermiş, işlerime ve akademik çalışmalarıma yoğunlaşmıştım.

*Son bir aydır yaşanan gelişmeler ve görüşmeler sonucunda dün akşam itibariyle Sayın Ali Babacan ile görüşmüş ve kendisinin öncülüğünde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA PARTİSİ) Edirne Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

*Siyasete başladığım günden bugüne kadar üzerimde önemli emekleri olan gönlü geniş arkadaşlarla, hiç bir menfaat beklemeden yardımıma koşan mahalle başkan ve yönetimleriyle, pırıl pırıl gençlerle, fedakâr kadınlarımızla çalışma imkânı buldum ve her zaman onlarla çalışmaktan onur ve mutluluk duydum.

*Bu süre zarfında kimseye karşı olumsuz bir düşüncem ve kırgınlığım olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Benim için her zaman nezaket ve dostluklar siyasi görüşlerden daha önemli oldu.

“ARAMIZA ÖZEL KALEM MÜDÜR VEYA DANIŞMAN GİREMEYECEK”

Arda, bugün itibariyle DEVA Partisi'nde siyasi çalışmalara başladığını söylerken; “Aynı eskiden olduğu gibi sizleri dinleyecek, telefonlarınıza dönecek, sizlerle dertlenecek, sizin sevinçlerinize ortak olmaya çalışacağım. Bu yeni dönemde de aynı görev yaptığım yıllarda olduğu gibi, sizlerle aramıza ‘özel kalem müdürü' veya ‘danışman' gibi aracılar girmeyecek, giremeyecektir” diye konuştu.

KEREM ARDA KİMDİR?

DEVA Partisi Edirne Kurucu İl Başkanı Kerem Arda, 1984 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamlayan Kerem Arda, 2006 yılında Ege Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) Bölümü'nden mezun oldu.

Lisans eğitimi sonrası Amerika Birleşik Devletleri Missouri Üniversitesi'nde (UMKC) akademik çalışmalarda bulundu ve lisans eğitimi aldı. Sonrasında “Saroz Körfezi'nin Turizm İşletmeleri Açısından Gelişme Perspektifleri” adlı tezi ile yüksek lisans tamamladı. Ardından Trakya Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nda doktora programına kabul edildi.

“Uluslararası Rezerv Değişimlerinin Yurtiçi Faiz Oranları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği” adlı tezi ile doktora aşamasında olan Kerem Arda, turizm, mimarlık ve mühendislik, yapı malzemeleri ve inşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketlerinde yöneticilik yaptı. Çeşitli STK'larda da görev alan Kerem Arda, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Kerem Arda, 2013-2017 yılları arasında da AKP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.