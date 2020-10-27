AKP’li Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na boykot yanıtı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Çelik, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarını boykot açıklamasına “Emine Hanım'ın (Erdoğan) 50 bin euroluk bir çantası var onu da Saray'ın bahçesinde yaksın” yanıtını veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi.

Çelik, şunları söyledi:

* Kılıçdaroğlu bir siyasetçidir. Bir siyasetçiye hanımefendi üzerinden siyaset yapmak yakışmıyor.

* Maalesef en temel değerlere riayet etmeyen bir tutum içerisine girebiliyor.

* Bugün hanımefendi ile ilgili kurduğu cümleler son derece yakışıksız cümleler.

* Siyasi mücadeleyi, polemikleri aileye taşımak son derece yakışıksız bir durumdur ve bunu şiddetle kınıyoruz.

* Aileler, kadınlar üzerinden siyaset yapma tavrı doğrudan şiddettir.

* Saygısızca bir yaklaşımdır ve kınanması gereken bir davranıştır.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız ürünlerine boykot çağrısını eleştirerek şunları söylemişti:

* Vatandaşta Fransız malı alacak hal mi kaldı? Askıda ekmek diyorsun. Adama ekmek gösteriyorsun. Sonra da Fransız mallarını boykot edeceğiz diyorsun.

* Sen uygularsın, Saray sosyetesi uygular. Sanki servisçi esnafı akşam eve gidince eşine bir şişe Fransız parfümü götürüyor.

* Adam ekmek bulamıyor ekmek… Saray sosyetesi uygulasın, Fransız uçakları var. Hemen satsın.

* Emine Hanım'ın (Erdoğan) 50 bin euroluk bir çantası var onu da Saray'ın bahçesinde yaksın.