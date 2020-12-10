AKP’li Özhaseki: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Kasımda coronaya yakalandı. Önce evinde ardından da Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören Özhaseki, hastalığı yendi.

Dün evindeki karantina süresi sona eren Özhaseki, corona sürecinde yaşadıklarını anlattı. Özhaseki şu ifadeleri kullandı;

*Tabi bu hastalık süreci zor bir süreç, kolay değil. Tüm dünya hastalığı yeni tanımaya çalışıyor. Bilim adamlarımız, doktorlarımız, sağlıkçılar bu işi daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Sonra da ellerinden ne gelirse yapıyorlar.

* Bana bir şey olmaz gibi geziyorsunuz, dirisiniz, sağlamsınız ama bir gün bakıyorsunuz ki boğaz yanmaya başlıyor, ağrılar, öksürük başlıyor, o zaman telaşa kapılıp koşuyorsunuz.

“VAZİYETİ GÖRÜLECEK GİBİ DEĞİL”

*Pozitifsiniz diyorlar. Sonra kendine has semptomları var, onlar sırayla başlıyor. Sırt ağrıları, baş ağrıları, öksürük. Çok şükür hastalığı ben ağır şekilde atlatanlardan değildim ama bunu çok ağır atlatanlar var.

*Şimdi neredeyse Kayseri’de 150- 200 kadar yoğun bakımda, bir kısmı entübe olan vatandaşımız var. Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil. Entübe olanlar zaten dayanamadığı için o acıya, boğazdan hortum ciğere kadar sallanıyor.

*Aklı başına geldiğinde onları çekip atmak istiyor, bundan dolayı da uyutuyorlar. Hiçbir şeyden haberi yok vaziyette, doktorlar ciğerlerini beslemeye devam ediyor.

*Bunlar peki hasta insanlar mı, yaşlı insanlar mı, tansiyonu veya şekeri olup da ya da nefes darlığı olup da böyle bir sıkıntısı olan insanlar mı? Hayır. Hiç alakası yok. Çok sağlam, sağlıklı insanlar. İşin garip tarafı kimde, nasıl bir hasar bırakacağını kimse bilmiyor.

“MASKESİZ HİÇBİR YERE ÇIKMADIM”

Corona salgını sürecinde kurallara uyduğunu söyleyen Özhaseki, “Ben maskeye çok uydum, riayet ettim, maskesiz hiçbir yere de çıkmadım. Çalışmalarımı da öyle yaptım ama aile içerisindeki bir yemekte oldu. Hep de zaten ailede bir şey olmaz deriz ya ama işin garip tarafı aile birbirine bulaştırıyor. Böyle bir süreci de yaşadık. Allah tüm hastalarımıza şifa versin” dedi. DHA