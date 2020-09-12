AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler: Covid-19 değil ihanet-19 var bunların kanlarında

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, katıldığı bir televizyon programında deprem ve corona virüsü salgınında yaşadıkları sorunları dile getirmek için Twitter'da ‘Sahipsiz Elazığ’ kampanyasını açanlara karşı tepki çeken ifadeler kullandı.

“COVID-19 DEĞİL İHANET-19 VİRÜSÜ VAR BUNLARIN KANINDA”

Kampanyanın sırf muhalefet olsun diye başlatıldığını belirten Demirbağ, şunları söyledi:

* Türkiye’nin tabi ki sahibi var. Türkiye'nin sahibi Allah'tan sonra Tayyip Erdoğan var, biz varız. Haşa biz demek dahi utanıyorum sahibi Allah'dır, Tayyip Erdoğan'dır, devlettir.

* Devlet adına da payımıza düştüğü kadar da bizlerin Elazığ'ın sahibi. ‘Elazığ'ın sahibi yok’ diyenlerin sahibi yok.

* Gitsin kan tahlilini yapsınlar. Bu kadar da olmaz ne demek sahibi yok.

* Gaflette bulunmuş boşa gelmiş, ben ona saygı duyuyorum. Ama bu kampanyayı başlatanlar bilinçli olarak, kalkıp da sırf muhalefet olsun diye bu kampanyayı başlatanları da araştırın. Kan tahlili yapmak lazım bunlara. Covid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında.

“O SÖZLERİM KAMPANYAYI AÇANLARADIR”

Demirbağ, daha sonra yaptığı açıklamada ise televizyon programında söylemiş olduğu açıklamanın çarpıtıldığını belirtti.

Demirbağ, şu sözlerle kendini savundu:

* Benim o sözlerim o kampanyayı beğenenlere değil o kampanyayı açanlaradır.

* Herkes beğenmekte serbesttir ancak bu kampanyayı sosyal medyada yürütenlerin derdi Elazığ değil AKP ve Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır.

* Kaldı ki o kişilerin birçoğu da Elazığ'da oturmamaktadır.