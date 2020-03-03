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AKP’li vekilden tüfekli poz

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, tüfekle poligonda atış yaparken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
AKP’li vekilden tüfekli poz

Özkaya paylaşımında, “Mesele vatan ise gözümüzü kırpmayız ve hiç kimseyi de tanımayız… Bahar Kalkanı Harekatı” dedi. AKP'li vekilin paylaşımı sosyal medyada tepki topladı. Askerlerimizin Suriye'de operasyonda olduğunu hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma “Seni cepheye alalım” yanıtını verdi. Gelen tepkilerin ardından Özkaya paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Ali Özkaya

Afyon Milletvekili Özkaya kendisine tepki gösterenlere, “Buraya yazan kaçak FETÖ'cüler; biz 15 Temmuz gecesi sizin tanklarınıza karşı tabanca ile çıktık, sizden korkmadık. Bizim için vatan her şeydir…” karşılığını verdi.

Son güncelleme: 01:49 03.03.2020
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