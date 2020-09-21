Alkollü hakim polislere saldırdı!

4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi’nde Adana’da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Y., alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.

POLİSE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Hayrettin Y., polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti. Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.Dairesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı.

Hakim Hayrettin Y., tedbiren Van Hakimliği’ne atandı. (İHA)