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Alkollü hakim polislere saldırdı!

Adana'da hakim Hayrettin Y., alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Olay sırasında polisleri tehdit ederek, küfrettiği anları kameraya yansıyan hakim hakkında soruşturma açıldı. Polislerin şikayetçi olmadığı Hayrettin Y., tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.

15:17 -
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4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi’nde Adana’da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Y., alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.

POLİSE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Hayrettin Y., polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti. Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.Dairesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı.
Hakim Hayrettin Y., tedbiren Van Hakimliği’ne atandı. (İHA)

Adana trafik Van
Son güncelleme: 15:32 21.09.2020
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