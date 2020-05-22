Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul nereli?

1965 yılında Adana’da doğan Alparslan Kuytul’un çağımıza uymayan birçok konuşması tepki topluyor. Hayatı ise şu şekilde…

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana’nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır’ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. El-Ezher Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurmuştur. Kuytul’un İnternet üzerinden yayın yapan, kendisine ait TVFurkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli dergisinin başyazarlığını yapmaktadır.

30 Ocak 2018’de gözaltına alınan Kuytul 8 Şubat 2018’de tutuklandı. “Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılandığı davanın yanı sıra Temmuz 2018’de “terör örgütlerine destek vermek” suçundan hakkında bir dava daha açıldı. 5 Aralık 2019’da tahliye edildi.