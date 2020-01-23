Amasya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğünce FETÖ operasyonu düzenlendi.. Eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İHA. İLGİLİ HABERFETÖ&#039;nün kritik ismi tutuklandı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/amasyada-feto-operasyonu-14-gozalti-5584928","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/amasyada-feto-operasyonu-14-gozalti-5584928","pageType":"yazi","pageIdentifier":5584928,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Amasyau2019da FETu00d6 operasyonu: 14 gu00f6zaltu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5584928,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/amasyada-feto-operasyonu-14-gozalti-5584928/","headline":"Amasyau2019da FETu00d6 operasyonu: 14 gu00f6zaltu0131","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["AMASYA","Emniyet","FET\\u00d6","g\\u00f6zalt\\u0131","izmir","Pazartesi"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/23/iecrop/iha-gozalti-1_16_9_1579799623.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1579799638,"datePublished":1579799638,"dateModified":1579799638,"info":"{"seo_news":"false"}"});