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Amasya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Amasya’da düzenlenen FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

20:13 -
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Amasya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğünce FETÖ operasyonu düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İHA

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