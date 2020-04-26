Ankara iftar vakti ne zaman? Ankara akşam ezanı kaçta okunacak? (Ankara Ramazan imsakiye)

Ankara iftar vakti internette en çok aratılan konulardan biri. Ramazan Ayı'nın üçüncü gününün huzurunu yaşayan Müslümanlar, Ankara'da akşam ezanın kaçta olacağını merak ediyor. Peki, Ankara iftar vakti ne zaman? İşte Ankara imsakiyesi…
ANKARA İFTAR VAKTİ
ANKARA İMSAKİYE
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:43
|21:10
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:16
|05:49
|12:52
|16:39
|19:44
|21:11
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:14
|05:48
|12:51
|16:39
|19:45
|21:12
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:12
|05:47
|12:51
|16:39
|19:46
|21:14
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:10
|05:45
|12:51
|16:39
|19:47
|21:15
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:09
|05:44
|12:51
|16:40
|19:48
|21:17
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:07
|05:43
|12:51
|16:40
|19:49
|21:18
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:05
|05:42
|12:51
|16:40
|19:50
|21:20
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:04
|05:40
|12:51
|16:40
|19:51
|21:21
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:02
|05:39
|12:50
|16:41
|19:52
|21:22
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:00
|05:38
|12:50
|16:41
|19:53
|21:24
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|03:59
|05:37
|12:50
|16:41
|19:54
|21:25
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:57
|05:36
|12:50
|16:41
|19:55
|21:27
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|03:55
|05:35
|12:50
|16:42
|19:56
|21:28
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|03:54
|05:33
|12:50
|16:42
|19:57
|21:30
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:52
|05:32
|12:50
|16:42
|19:58
|21:31
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|03:51
|05:31
|12:50
|16:42
|19:59
|21:32
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:49
|05:30
|12:50
|16:43
|20:00
|21:34
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|03:47
|05:29
|12:50
|16:43
|20:01
|21:35
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:46
|05:28
|12:50
|16:43
|20:02
|21:37
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:44
|05:27
|12:50
|16:43
|20:03
|21:38
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:43
|05:26
|12:50
|16:44
|20:04
|21:40
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:42
|05:26
|12:50
|16:44
|20:04
|21:41
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:40
|05:25
|12:50
|16:44
|20:05
|21:42
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:39
|05:24
|12:50
|16:44
|20:06
|21:44
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:38
|05:23
|12:50
|16:45
|20:07
|21:45
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:36
|05:22
|12:50
|16:45
|20:08
|21:46
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:35
|05:21
|12:50
|16:45
|20:09
|21:48
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:34
|05:21
|12:50
|16:45
|20:10
|21:49
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:32
|05:20
|12:50
|16:46
|20:11
|21:50
RAMAZAN'DA BESLENME ÖNERİLERİ
Ramazan meyvesi hurma
Ramazan ayının temsilcilerinden biridir. Hurma içerik olarak çok çeşitli vitamin ve minerale sahiptir. Lif, yağ ve proteinler açısından zengindir. Hurmada sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, kükürt, fosfor ve klor da bulunmaktadır. Hurma ayrıca A vitamini, betakaroten, B1, B2, B3 ve B6 vitaminlerini de içerir. Hurmada, hamilelikte de önemli bir B vitamini olan folik asit de bulunmaktadır. Folik asit (B9), vücutta yeni kan hücresi yapımında, vücudun yapı taşı olan amino asitlerin yapımında ve hücrelerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenen bir vitamindir. Bu yüzden hamilelikte folik asit ihtiyacı belirgin şekilde artar bu sebeple hamileler tarafından da tüketilebilir içerdiği lifler kabızlığa karşı da koruyucudur Diğer meyvelere göre protein içermesi de önemlidir. İftar sofralarının vazgeçilmez yiyeceği hurmanın kalp ve damar hastalıklarından korunmada etkili rol oynadığı, kansere karşı koruyucu olduğu, boğaz ağrısını kestiği, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı şikayetlerini giderdiği bildirilmektedir. Uzun süren açlık sonrası iftar da düşen kan şekerini dengelemek ve bağırsaklara faydalı lifleri sağlamada en doğru seçimlerden biridir. Fakat yenilen miktara dikkat edilmelidir.
Ramazan pidesi
Ramazan deyince akla ilk gelen ve sadece bu ay sofralarımızda gördüğümüz, vazgeçilmez bir besindir Ramazan pidesi. Ama hangi besin olursa olsun aşırı tüketim her zaman sağlık açısından olumsuz etki yaratır. Yediğiniz pide miktarını menüde bulunan diğer besinler göre ayarlamaya çalışmalısınız. Avuç içi büyüklüğünde bir parça pide 1 dilim ekmeğe eşittir. Pilav veya börek yemeyi planlıyor iseniz pide miktarını azaltmalısınız.
İftariyeliklere dikkat
İftarda şarküteri ağırlıklı ürünler, hamur işi yiyecekler, pide ve tatlılar, yüksek kalorili olmaları nedeniyle oruç tutanlarda kilo artışına neden oluyor. Kilo artışına bağlı olarak kan yağlarında ve tansiyonda artış olabiliyor. Sucuk, salam, pastırma ve benzeri ürünler doymuş yağ içeriği yüksek olduğu için yenilmesi riskli olan besin grubundalar. Dünya Sağlık Örgütü'nün son yayınladığı araştırmalara göre işlenmiş etlerin kanser riskini arttırdığı kanıtlandı. DSÖ'nün yayınladığı 27 maddelik raporda işlenmiş etler 1. kategori risk sınıflamasının içinde yer alıyor.