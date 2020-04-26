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Ankara iftar vakti ne zaman? Ankara akşam ezanı kaçta okunacak? (Ankara Ramazan imsakiye)

Ramazan Ayı’nın üçüncü gününde oruç tutanlar, akşam iftar saatini beklemeye başladı. Evlerde iftar hazırlıkları başladı ve akşam ezanının okunacağı zaman bekleniyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da iftar vaktinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Ankara iftar vakti ne zaman? Ankara akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Diyanetin Ankara Ramazan imsakiyesi…

15:24 -
Haberler Gündem
Ankara iftar vakti ne zaman? Ankara akşam ezanı kaçta okunacak? (Ankara Ramazan imsakiye)

Ankara iftar vakti internette en çok aratılan konulardan biri. Ramazan Ayı'nın üçüncü gününün huzurunu yaşayan Müslümanlar, Ankara'da akşam ezanın kaçta olacağını merak ediyor. Peki, Ankara iftar vakti ne zaman? İşte Ankara imsakiyesi…

ANKARA İFTAR VAKTİ

 

ANKARA İMSAKİYE

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:1805:5112:5216:3819:4321:10
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:1605:4912:5216:3919:4421:11
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:1405:4812:5116:3919:4521:12
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:1205:4712:5116:3919:4621:14
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:1005:4512:5116:3919:4721:15
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:0905:4412:5116:4019:4821:17
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:0705:4312:5116:4019:4921:18
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:0505:4212:5116:4019:5021:20
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:0405:4012:5116:4019:5121:21
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:0205:3912:5016:4119:5221:22
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:0005:3812:5016:4119:5321:24
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı03:5905:3712:5016:4119:5421:25
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba03:5705:3612:5016:4119:5521:27
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe03:5505:3512:5016:4219:5621:28
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma03:5405:3312:5016:4219:5721:30
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi03:5205:3212:5016:4219:5821:31
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:5105:3112:5016:4219:5921:32
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:4905:3012:5016:4320:0021:34
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:4705:2912:5016:4320:0121:35
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:4605:2812:5016:4320:0221:37
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:2712:5016:4320:0321:38
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:4305:2612:5016:4420:0421:40
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:4205:2612:5016:4420:0421:41
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:4005:2512:5016:4420:0521:42
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:3905:2412:5016:4420:0621:44
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:3805:2312:5016:4520:0721:45
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:3605:2212:5016:4520:0821:46
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:3505:2112:5016:4520:0921:48
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:3405:2112:5016:4520:1021:49
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:3205:2012:5016:4620:1121:50

RAMAZAN'DA BESLENME ÖNERİLERİ

Ramazan meyvesi hurma

Ramazan ayının temsilcilerinden biridir. Hurma içerik olarak çok çeşitli vitamin ve minerale sahiptir. Lif, yağ ve proteinler açısından zengindir. Hurmada sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, kükürt, fosfor ve klor da bulunmaktadır. Hurma ayrıca A vitamini, betakaroten, B1, B2, B3 ve B6 vitaminlerini de içerir. Hurmada, hamilelikte de önemli bir B vitamini olan folik asit de bulunmaktadır. Folik asit (B9), vücutta yeni kan hücresi yapımında, vücudun yapı taşı olan amino asitlerin yapımında ve hücrelerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenen bir vitamindir. Bu yüzden hamilelikte folik asit ihtiyacı belirgin şekilde artar bu sebeple hamileler tarafından da tüketilebilir içerdiği lifler kabızlığa karşı da koruyucudur Diğer meyvelere göre protein içermesi de önemlidir. İftar sofralarının vazgeçilmez yiyeceği hurmanın kalp ve damar hastalıklarından korunmada etkili rol oynadığı, kansere karşı koruyucu olduğu, boğaz ağrısını kestiği, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı şikayetlerini giderdiği bildirilmektedir. Uzun süren açlık sonrası iftar da düşen kan şekerini dengelemek ve bağırsaklara faydalı lifleri sağlamada en doğru seçimlerden biridir. Fakat yenilen miktara dikkat edilmelidir.

Ramazan pidesi

Ramazan deyince akla ilk gelen ve sadece bu ay sofralarımızda gördüğümüz, vazgeçilmez bir besindir Ramazan pidesi. Ama hangi besin olursa olsun aşırı tüketim her zaman sağlık açısından olumsuz etki yaratır. Yediğiniz pide miktarını menüde bulunan diğer besinler göre ayarlamaya çalışmalısınız. Avuç içi büyüklüğünde bir parça pide 1 dilim ekmeğe eşittir. Pilav veya börek yemeyi planlıyor iseniz pide miktarını azaltmalısınız.

İftariyeliklere dikkat

İftarda şarküteri ağırlıklı ürünler, hamur işi yiyecekler, pide ve tatlılar, yüksek kalorili olmaları nedeniyle oruç tutanlarda kilo artışına neden oluyor. Kilo artışına bağlı olarak kan yağlarında ve tansiyonda artış olabiliyor. Sucuk, salam, pastırma ve benzeri ürünler doymuş yağ içeriği yüksek olduğu için yenilmesi riskli olan besin grubundalar. Dünya Sağlık Örgütü'nün son yayınladığı araştırmalara göre işlenmiş etlerin kanser riskini arttırdığı kanıtlandı. DSÖ'nün yayınladığı 27 maddelik raporda işlenmiş etler 1. kategori risk sınıflamasının içinde yer alıyor.

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