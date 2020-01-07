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Son dakika: Ankara’da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Kandilli verilerine göre; Ankara'da saat 08:01'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Akyurt olduğu açıklanan depremin derinliğinin 6,6 olduğu duyuruldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

08:14 -
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Son dakika: Ankara’da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Ankara´nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akyurt ilçesinin kırsal Kozayağı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.01´de meydana geldi. Kandilli’nin derinliğini 6,6 olarak açıkladığı depremde AFAD yerin 7.03 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Deprem, ilçe merkezinde de hissedildi, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Akyurt Ahmetadıl Mahallesi olarak açıkladı. DHA

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

Ankara deprem
Son güncelleme: 08:41 07.01.2020
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