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Ankara’da kan donduran cinayet! Cani baba, liseli kızını erkek arkadaşı var diye öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Polise teslim olan cani babanın, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği için kızını öldürdüğü iddia edildi.

07:36 -
Haberler Gündem
Ankara’da kan donduran cinayet! Cani baba, liseli kızını erkek arkadaşı var diye öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız’ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız’ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Lise öğrencisi Şeyma Yıldız

Öte yandan, Genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu.

FOTO: DHA

H.Yıldız’ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. (DHA)

Ankara baba Cinayet Emniyet Sağlık
Son güncelleme: 07:46 07.02.2020
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