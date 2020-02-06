Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması var mı?

Öğrencilerin en fazla merak ettiği konulardan biri de kar tatili açıklamaları oluyor. Özellikle bu günlerde kar yağışı bir çok ilde etkili olduğu gibi Ankara’nın bazı bölgelerinde de etkisini hissettiriyor. Peki Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması yapıldı mı? Ankara’da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen bu soruların yanıtları ve detaylı açıklamalar.

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği’nden kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı ve yarın (7 Şubat) eğitime devam edilecek. Kar yağışının etkisini arttırması ve ulaşımda aksamalara neden olması durumunda valilik açıklama yapabilir.

ANKARA HAVA DURUMU RAPORU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz bölümünün aralıklı yağışlı, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerde aralıklı kar yağışlı, Ankara Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 6 ila 8 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.



UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI:Batı Karadeniz’de görülecek yağışların yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra kuvvetli, yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.