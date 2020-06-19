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GALERİ Anlamlı cuma mesajları... 19 Haziran cuma günü için özel mesajlar! 19 Haziran 2020 10:18
1 * “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”
2 * “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Hayırlı cumalar”
3 * “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”
4 * “Kalbinizin kapılarını sonuna kadar iyiliğe açtığınız bir cuma olması dileğiyle”
5 * “Allah’ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”
6 * “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”
7 * “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”
8 * Rabbim sen insanları, hayvanları ve doğayı yarattın. Evreni bizlere hediye ettin. Bizim görevimiz de bunu korumaktır. Hayırlı cumalar”
9 * “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”
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Son güncelleme 10:44 | 19 Haziran 2020
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