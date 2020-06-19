. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Hayırlı cumalar”. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t* “Kalbinizin kapılarını sonuna kadar iyiliğe açtığınız bir cuma olması dileğiyle”. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t* “Allah’ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t* Rabbim sen insanları, hayvanları ve doğayı yarattın. Evreni bizlere hediye ettin. Bizim görevimiz de bunu korumaktır. Hayırlı cumalar”. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/anlamli-cuma-mesajlari-19-haziran-cuma-gunu-icin-ozel-mesajlar-5883330","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/anlamli-cuma-mesajlari-19-haziran-cuma-gunu-icin-ozel-mesajlar-5883330","pageType":"galeri","pageIdentifier":5883330,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Anlamlu0131 cuma mesajlaru0131&#8230; 19 Haziran cuma gu00fcnu00fc iu00e7in u00f6zel mesajlar!"});aip('newsArticle', {"identifier":5883330,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/anlamli-cuma-mesajlari-19-haziran-cuma-gunu-icin-ozel-mesajlar-5883330/?_szc_galeri=1","headline":"Anlamlu0131 cuma mesajlaru0131&#8230; 19 Haziran cuma gu00fcnu00fc iu00e7in u00f6zel mesajlar!","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Cuma","cuma mesajlar\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/19/iecrop/cuma6_16_9_1591943864_16_9_1592551047-880x495.jpg","author":"bcomert","dateCreated":"2020-06-19 10:18:25","datePublished":"2020-06-19 10:18:25","dateModified":"2020-06-19 10:44:37","info":"{"seo_news":"true"}"});